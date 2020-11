Il Giornale: "Il Milan sfida il Lille, che deve ad Elliott 117 milioni di euro"

"Il Milan sfida il Lille che deve a Elliott 117 milioni di euro" scrive Il Giornale in edicola stamani. Nessun conflitto di interessi, già un mese fa il fondo Elliott ha smentito ogni dietrologia. Il Lille un paio d'anni fa era precipitato in piena crisi e aveva un debito finanziario di 249 milioni di euro. Il fondo Elliott fu la scialuppa di salvataggio dei francesi. Singer infatti prestò 117 milioni non al club ma direttamente al proprietario Gerard Lopez, per l'aumento di capitale, somma che andrà restituita entro agosto del 2021.