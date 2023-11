Il Giornale: "Il Milan sprofonda in casa, ma resta una piccola speranza"

"Il Milan sprofonda in casa, ma resta una piccola speranza". Così Il Giornale nella sua pagina di apertura di oggi. Il quotidiano dedica spazio al Milan in taglio alto, sottolineando il ko di ieri sera contro il Borussia Dortmund, che complica oltremodo il cammino europeo della squadra di Stefano Pioli. Una piccola chance di passare il turno sopravvive per i rossoneri, ma servirà un miracolo all'ultima giornata. A complicare tutto però c'è sempre di problema degli infortuni.

Quello di ieri sera di Thiaw è il 25° infortunio nel Milan da inizio stagione. Un numero spaventoso, reso ancora più preoccupante dal fatto che quello del tedesco è il 18° ko muscolare. In queste condizioni, è davvero difficile essere competitivi e poter lottare per grandi obiettivi come gli ottavi di Champions League che ora per il Diavolo sono appesi ad un filo: battere il Newcastle all'ultima giornata, potrebbe infatti non bastare, serve anche che il Borussia Dortmund batta il PSG.