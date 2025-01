Il Giornale: "Il silenzio di Conceiçao per alzare l’attenzione del Milan discontinuo"

vedi letture

"Il silenzio di Conceiçao per alzare l’attenzione del Milan discontinuo": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che ieri Sergio Conceiçao non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma oggi all 12.30 a San Siro contro il Parma. Il tecnico portoghese ha voluto concentrarsi solo sulle sua squadra per evitare distrazioni come le tante voci di mercato (l’arrivo di Walker che sarà presentato lunedì e la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez) e i prossimi impegni contro Dinamo Zagabria e derby contro l'Inter.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Abisso

ASSISTENTI: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini