Il Giornale: "In Qatar come in A: la storia non cambia per furbetti e virtuosi". Giroud e Theo volano

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "In Qatar come in A: la storia non cambia per furbetti e virtuosi". Il quotidiano spiega che in queste prime partite del Mondiale chi si è risparmiato nella prima parte di stagione con il proprio club continua a faticare (ad esempio lo juventino Paredes nell'Argentina), mentre chi non si è tirato indietro vola, come ad esempio i rossoneri Giroud e Theo Hernandez.