Il Giornale - Juventus, ecco l'offerta a Donnarumma: 10 mln a stagione al giocatore, 20 mln a Raiola e 3 mln al papà di Gigio

Non è un mistero che la Juventus stia cercando di strappare Gianluigi Donnarumma al Milan, sfruttando il fatto che il giovane portiere, senza il rinnovo con i rossoneri, in estate si potrà muovere a parametro zero. L'edizione odierna de Il Giornale riporta questa mattina l'offerta dei bianconeri per Gigio: 10 milioni di euro netti a stagione per cinque anni per il giocatore, 20 milioni di commissione per il suo agente Mino Raiola e tre milioni al papà dell'estremo difensore milanista.