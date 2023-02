Il Giornale: "L'autolesionismo di Pioli e il silenzio del club. Milan andato al Diavolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'autolesionismo di Pioli e il silenzio del club. Milan andato al Diavolo": titola così questa mattina Il Giornale in merito alla crisi profonda che sta attraversando la squadra rossonera, reduce dal secondo derby perso in venti giorni. Nel mirino delle critiche è finito nelle ultime ore soprattutto il tecnico milanista per via di alcune scelte che non hanno convinto, in particolare l'esclusione di Leao dalla formazione titolare contro l'Inter. I dirigenti di via Aldo Rossi sono rimasti in silenzio dopo la quarta sconfitta di fila.