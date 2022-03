Il Giornale: "La benedizione di Diego. È un Milan da scudetto che fa piccolo il Napoli"

MilanNews.it

"La benedizione di Diego. È un Milan da scudetto che fa piccolo il Napoli": titola così questa mattina Il Giornale per commentare la vittoria di ieri dei rossoneri in casa degli azzurri grazie ad un gol di Giroud. Dopo due pareggi di fila, il Diavolo torna a vincere e ritrova la vetta solitaria della classifica. Per Spalletti si tratta della prima sconfitta in carriera contro Pioli, il quale ha preparato alla grande questa sfida.