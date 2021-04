Il Giornale - La Serie A e le panchine incerte delle prime 7 in classifica: anche Pioli non può dormire sonni tranquilli

L'edizione odierna de Il Giornale analizza questa mattina il futuro degli allenatori delle prime sette in classifica in Serie A: nessuno di loro è certo di restare al suo posto, nemmeno Antonio Conte che sta per conquistare lo scudetto. Anche Stefano Pioli, la cui conferma sembrava essere certa fino a qualche settimana fa, non può dormire sonni tranquilli, soprattutto se non dovesse conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.