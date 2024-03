Il Giornale - Lazio-Milan: per l'AIA corrette le decisioni di Di Bello sul doppio giallo a Pellegrini e sul contatto Maignan-Castellanos

Non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Lazio-Milan, con il diretto di gara Di Bello che è stato pesantemente criticato dai biancocelesti dopo il match. Anche ai vertici dell'AIA non è piaciuto l'arbitro di Brindisi, in particolare la sua gestione generale della partita e dei cartellini (troppi 11 ammonizioni e 3 espulsioni).

Sono state invece ritenute corrette le due decisioni più incandescenti della serata dell'Olimpico: niente rigore per il contatto Maignan-Castellanos e doppio giallo inevitabile per Pellegrini perché il gioco non era fermo. A riferirlo è l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina.