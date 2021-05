Il Giornale: "Lezione del Milan, porta chiusa alle follie della coppia Gigio-Raiola"

"Lezione del Milan, porta chiusa alle follie della coppia Gigio-Raiola", titola stamane Il Giornale. Il Milan ha corteggiato Donnarumma per mesi, proteggendolo dai media e offrendogli un contratto da 8 milioni l'anno. Non sono arrivate risposte e allora la parola fine l'ha messa il Milan, lasciando Donnarumma fuori dai cancelli di Milanello dopo la fine del campionato. Mike Maignan sarà il nuovo portiere rossonero, 2.7 milioni l'anno per cinque anni, 13+2 per il cartellino al Lille. Non è stato facile tagliare il cordone ombelicale con Donnarumma, accolto quando aveva 14 anni e a cui il Milan elargiva 6 milioni l'anno più uno in regalo al fratello. Raiola si è fatto vivo due settimane fa: 10 milioni netti per due anni e senza clausola rescissoria così da poterlo piazzare finita l'emergenza Covid. E allora Maldini ha tentato la strada diretta con Donnarumma, ricevendo come risposta: "Faccio solo quello che mi dice Raiola". E Raiola puntualmente chiamava subito per ribadire: "Di soldi parlo solo io". Milan che non esce con le ossa rotte dall'operazione: per "riacquistare" Donnarumma avrebbe dovuto investire 100 milioni tra stipendio e commissioni. Con Maignan solo 40. Così il Milan si è ribellato alla schiavitù dei procuratori.