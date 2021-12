Il Giornale: "Milan, chi si rivede: l'amico Sheva ostacolo sulla strada del riscatto"

"Milan, chi si rivede: l'amico Sheva ostacolo sulla strada del riscatto": titola così questa mattina Il Giornale in vista del match di stasera dei rossoneri contro il Genoa. Sarà una sfida speciale per l'ucraino che da giocatore ha vinto tutto con la maglia del Diavolo. Questa sera però in campo Sheva e il Milan saranno avversari ed entrambi hanno bisogno di vincere, soprattutto la squadra di Piolo che è reduce da due ko di fila in campionato contro Fiorentina e Sassuolo.