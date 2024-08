Il Giornale: "Milan, Fonseca debutta in stile Giampaolo: ruoli dubbi per Loftus e Saelemaekers"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan, Fonseca debutta in stile Giampaolo: ruoli dubbi per Loftus e Saelemaekers". Alcune scelte nella formazione iniziale del tecnico portoghese contro il Torino non hanno convinto, in primis la decisione di schierare Loftus Cheek mediano e Saelemaekers terzino sinistro al posto di Theo Hernandez. A questo si aggiunge anche il fatto di aver preferito Thiaw a Gabbia in mezzo alla difesa.

Come scrive sempre Il Giornale, "questi sono gli errori commessi da Fonseca a tal punto da far rivivere nella mente di molti tifosi il debutto inquietante effettuato da Giampaolo (sconfitta 1 a 0 a Udine con formazione molto discutibile) all'alba della gestione Boban-Maldini".