Marco Giampaolo si avvicina a grandi passi alla panchina del Milan: come riporta l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina, oggi il tecnico riceverà il via libera dalla Sampdoria e successivamente potrà diventare ufficialmente il nuovo allenatore rossonero. Sulla panchina blucerchiata dovrebbe invece arrivare Stefano Pioli.