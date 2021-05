Il Giornale: "Milan, harakiri Champions ma i piani su Pioli e mercato non cambiano"

Il Milan è passato dall'entusiasmo alla disperazione più cupa e adesso la Champions League è una chimera. È questo ciò che scrive Il Giornale in edicola stamane. Alla Dea fanno gola i 10 milioni che incasserebbe con il possibile 2° posto, ma a sorprendere ancora di più sono i programmi dei rossoneri che non cambierebbero in caso di mancata qualificazione alla massima competizione per club. La cosa importante sarà capire adesso come si comporterebbe la società con i programmi tecnici, ovvero con Pioli, che dovrebbe rimanere, e i contratti in scadenza dei calciatori.