Il Giornale: "Milan, la marcia in più: correre più di tutti anche con le stampelle"

Il Giornale in edicola oggi titola così questa mattina: "Milan, la marcia in più: correre più di tutti anche con le stampelle". Nonostante i tanti infortuni, i rossoneri sono primi in classifica da soli. Pioli, che non ha praticamente mai avuto finora la rosa al completo, sta dimostrando che il gioco della sua squadra è più forte anche della sfortuna.