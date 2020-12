Il Giornale: "Milan, piccoli passi per andare lontano"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan, piccoli passi per andare lontano". In casa rossonera qualche giocatore, tra cui il grande leader Ibrahimovic, ha iniziato a pensare in grande e a parlare di scudetto, non per mettere pressione alla giovane squadra di Pioli, ma come stimolo per fare sempre meglio. L'ambizione del gruppo milanista deve essere quella di puntare in alto.