Il Giornale - Milan, tre problemi muscolari dopo il Napoli: Calabria, Theo e Tonali

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla sfida di domenica contro il Napoli, il Milan è uscito non solo con zero punti in tasca, ma anche con tre giocatori con problemi muscolari: Davide Calabria è stato sostituito all'intervallo per un affaticamento muscolare, Theo Hernandez è alle prese con un infortunio all'adduttore, mentre Sandro Tonali ha lamentato un acciacco muscolare, ma per ora è rimasto comunque in ritiro con l'Italia. Lo riferisce stamattina Il Giornale.