Il Giornale: "Milan, un’altra Europa. I 'bibitari' austriaci per alzare... l’asticella"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, un’altra Europa. I 'bibitari' austriaci per alzare... l’asticella": titola così questa mattina Il Giornale in vista del match di Champions League di stasera dei rossoneri contro il Salisburgo. Si tratta di una sfida che il Diavolo deve vincere per iniziare al meglio il girone e fare un primo passo importante verso gli ottavi. Dopo averlo fatto in Italia, ora il Milan deve fare il salto di qualità anche in Europa.