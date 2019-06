Tra un mese il Milan si radunerà per iniziare la nuova stagione. Ad oggi, però, come evidenzia il quotidiano Il Giornale, manca ancora tutto: prima di tutto il direttore tecnico, con la nomina di Maldini che non è arrivata nemmeno ieri. Mancano anche Boban, Carbone alla guida del settore giovanile, Giampaolo allenatore e il direttore sportivo.