Il Giornale - Ogni decisione sul futuro di Pioli è rimandata a dopo Newcastle

La posizione di Stefano Pioli, inevitabilmente, è messa in dubbio dopo una nuova sconfitta arrivata in campionato: la quarta in totale. Le gare con Fiorentina e Frosinone si sono ieri rivelate dei fuochi di paglia: al cospetto dell'Atalanta che non vinceva dal 30 ottobre, il Milan è ricascato nelle cattive abitudini di questa prima parte di stagione.

Così questa mattina Franco Ordine su Il Giornale, prima titola: "Il Milan si schianta, Pioli quasi". Poi rincara la dose nel corpo dell'articolo riportando: "E per Pioli ogni decisione è rimandata a dopo il Newcastle". Dunque l'allenatore rossonero verrà giudicato dopo il termine dei gironi di Champions League, anche in base a quanto i rossoneri avranno raccolto: ottavi, Europa League o bocca asciutta.