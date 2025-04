Il Giornale: "Per Ancelotti ko è una fine...Real tra sirene verdeoro e giallorossonere"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Per Ancelotti ko è una fine...Real tra sirene verdeoro e giallorossonere". Con l'eliminazione ai quarti di Champions League contro l'Arsenal, il futuro di Carlo Ancelotti sarà con ogni probabilità lontano dal Real Madrid. E così tornano a circolare voci sul suo conto: la Federcalcio del Brasile, per esempio, è da tempo in pressing per convincerlo a sedersi sulla panchina della nazionale verdeoro.

Ma non mancano le indiscrezioni anche un suo futuro sulla panchina di un club italiano: non è mistero, infatti, che negli ultimi mesi il nome di Ancelotti sia stato spesso accostato anche a Milan e Roma. alla guida dei rossoneri dal 2001 al 2009, il tecnico di Reggiolo ha vinto due Champions League, un Mondiale per Club, uno scudetto, due Supercoppe europee, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.