Il Giornale - Per battere la Juventus serve un Milan speciale

Il Milan arriva da "giorni scanditi da lavoro intenso in campo e al video", per capire gli errori commessi con lo Spezia e quelle "10 occasioni da gol sprecate". Spiega pacato e lucido Pioli: "Contro la Juve non ne avremo così tante e bisognerà sfruttarle perché la squadra di Allegri difende molto bene e non perde da 8-9 partite". A riportarlo è l'edizione odierna de Il Giornale.