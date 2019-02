Il Giornale - Piatek da la scossa al Milan

Dinanzi al bivio, il Milan ha imboccato la strada maestra. Come riporta il quotidiano Il Giornale, l’Empoli ha retto finché il rivale non si è dato una mossa. Per la prima volta, forse in stagione, i rossoneri non hanno sofferto nemmeno gli strappi dei toscani. Non era mai accaduto in passato che il Milan cogliesse al volo occasioni del genere. Anzi, spesso ha rovinosamente sprecato le opportunità fissate dal calendario. È un segno di maturità.