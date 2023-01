Il Giornale: "Pioli smonta tatticamente il Milan 'scudettato'"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Pioli smonta tatticamente il Milan 'scudettato'". Il 4-2-3-1 è stato il modulo che ha portato il Diavolo alla conquista del tricolore nella scorsa stagione, ma in questo momento di crisi, in cui i rossoneri subiscono troppi gol, serve una squadra più solida e compatta e quindi a partire dal derby di domenica il tecnico milanista schiererà la sua squadra con il 4-3-3 o il 4-4-2.