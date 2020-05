Il Giornale - Serie A, le linee guida per la ripresa: rigide norme igienico-sanitarie, niente proteste in campo, massimo 20 giornalisti allo stadio

L'edizione odierna de Il Giornale riporta le linee guida stabilite dalla Lega Serie A in vista della probabile ripresa del campionato: lo stadio è stato suddiviso in tre zone (Area tecnica, spalti, area esterne stadio), nelle quali saranno ammesse al massimo 100 persone per area. Le due squadre e gli arbitri dovranno arrivare in orari diversi e all'interno degli spogliatoi verranno separati titolari, riserve e portieri. Niente riprese tv all'interno dello spogliatoio e niente bambini al fianco dei giocatori durante l'ingresso in campo. Le norme igienico-sanitarie saranno ovviamente molto rigide: a tutti, per esempio, verrà misurata la temperatura corporea, ogni giocatore avrà una bottiglietta d’acqua personalizzata, le docce verranno usate a piccoli gruppi e con una distanza minima di due metri, tutti gli alimenti dovranno essere preparati precedentementi e giò confezionati. Niente proteste infine in campo (i giocatori dovranno mantenere un metro e mezzo di distanza dall'arbitro), mentre all'interno dello stadio saranno presenti al massimo 20 giornalisti compresi i fotografi (interviste in campo a 1,5 metri di distanza, poi conferenze stampa con domande via Skype e Whatsapp).