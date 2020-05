Il Giornale - Serie A, nodo diritti tv: i broadcaster non hanno intenzione di versare l’ultima rata

Tra i temi più caldi in questo momento c'è sicuramente anche il capitolo che riguarda i diritti tv: come riporta Il Giornale, Sky, Dazn e Img non hanno intenzione di versare l’ultima rata (233 milioni di euro). Secondo Del Pino, numero uno della Lega Serie A, il contratto è blindato, mentre i broadcaster spingono per uno sconto di almeno 120 milioni, che diventerebbero 255 in caso di stop definitivo al campionato.