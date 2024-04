Il Giornale sul Milan: "Diavolo, i Fantastici Quattro si 'allenano' con il Lecce"

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan: "Diavolo, i Fantastici Quattro si 'allenano' con il Lecce". Pulisic, Giroud e Leao in gol, ma ottima prestazione anche di Chukwueze che finalmente ha cambiato marcia e ora sta facendo vedere tutte le sue qualità. Grande vittoria della formazione di Stefano Pioli (la settima di fila tra campionato e coppe) che arriva in un momento di forma molto positivo alla sfida di giovedì contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League.

Questo il tabellino di Milan-Lecce di Serie A:

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 6’ Pulisic, 20’ Giroud, 57’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia (dal 62’ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (dal 83’ Terracciano); Reijnders (dal 78’ Bennacer), Adli; Chukwueze, Pulisic (dal 62’ Musah), Leao; Giroud (dal 62’ Jovic). A disp.: Sportiello, Nava, Okafor, Florenzi, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti (dal 69’ Gendrey), Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin (dal 77’ Berisha), Ramadani; Banda (dal 46’ Almqvist), González (dal 46’ Piccoli), Dorgu (dal 85’ Pierotti); Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja, Touba, Oudin, Rafia, Sansone. All.: Gotti.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Ammoniti: 34’ Blin.

Espulsi: 45’ Krstovic.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.