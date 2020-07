Il Giornale sulla Serie A: "I baby italiani antidoto alla fatica"

In merito al campionato di Serie A e al calendario molto fitto che costringe gli allenatori a fare parecchio turnover, Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "I baby italiani antidoto alla fatica". Con tante partite da giocare in pochi giorni, i tecnici devono puntare anche sui più giovani: nel Milan di Pioli, per esempio, accanto ad Alessio Romagnoli, ha trovato spazio il ventenne Matteo Gabbia.