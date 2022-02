Il Giornale titola: "Giroud e rinnovo di Theo, il Milan sorride"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Giroud e rinnovo di Theo, il Milan sorride". In casa rossonera c'è grande soddisfazione per l'ottimo momento di forma del centravanti francese, autore di quattro gol nelle ultime due sfide contro Inter e Lazio. Oggi è atteso inoltre l'ufficialità del rinnovo del terzino rossonero, diventato ormai un elemento imprescindibile della squadra di Pioli.