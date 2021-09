Il Giornale titola: "Ibra e Mou, totem del fascino da serie A"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Ibra e Mou, totem del fascino da serie A". Dopo l'addio in estate di gente come Cristiano Ronaldo e Lukaku, sono rimasti l'attaccante svedese e il tecnico portoghese ad attrarre pubblico e riflettori. Il giocatore rossonero è pronto a tornare in campo domenica contro la Lazio dopo quattro mesi ai box per infortunio, mentre l'allenatore della Roma festeggerà contro il Sassuolo le mille panchine.