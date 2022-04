MilanNews.it

Il Giornale in edicola stamattina titola così sui rossoneri: "Il Milan non segna più. Primo posto solo virtuale". Altra pareggio senza gol per la squadra di Pioli che ora ha solo due punti di vantaggio sull'Inter la quale però deve ancora recuperare una partita. Il Diavolo non è quindi più padrone del suo destino.