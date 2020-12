Questo il titolo di oggi de Il Giornale sui rossoneri: "Il Milan un anno dopo: dalla manita della Dea è nato il sogno scudetto". Quante cose sono cambiate in un anno: il 22 dicembre 2019, la squadra di Pioli subiva un umiliante 0-5 in casa dell'Atalanta, stasera il Diavolo difenderà il primo posto in classifca contro la Lazio.