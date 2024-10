Il Giornale titola: "Milan euro zero, sembra un diesel. Ma Fofana c'è"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Milan euro zero, sembra un diesel. Ma Fofana c'è". I rossoneri sono ancora a quota zero punti dopo le prime due partite di Champions League, ma per loro fortuna nulla è compromesso: ci sono ancora sei partite da giocare e ci sono ancora ottime possibilità per conquistare il pass almeno per i playoff.

I tifosi milanisti stanno intanto iniziando a scoprire e apprezzare l'importanza in campo di Youssouf Fofana, centrocampista arrivato in estate a titolo definitivo dal Monaco dopo una lunghissima trattativa: il francese è fondamentale in mezzo al campo per il suo ruolo di equilibratore tra difesa e attacco.