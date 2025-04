Il Giornale titola sul Milan: "I soliti lamenti di Conceiçao che fa peggio di Fonseca"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul Milan: "I soliti lamenti di Conceiçao che fa peggio di Fonseca". La vittoria di Udine è stato solo un fuoco di paglia, domenica è arrivata un'altra sconfitta contro l'Atalanta a San Siro che fa salire a otto il numero dei ko collezionati nelle 14 gare giocate finora dal Diavolo contro le prime otto della classifica. Il cambio in panchina a fine 2024 avrebbe dovuto dare una svolta alla stagione milanista e invece Sergio Conceiçao ha una media punti inferiore rispetto al suo predecessore Paulo Fonseca (1,58 contro 1,75 con lo stesso numero di partite).

Dopo l'Atalanta, Conceiçao si è lamentato per le troppe voci che circolano da mesi sul futuro della panchina milanista: "Dal primo giorno del mio arrivo ho cominciato a leggere di candidati al mio posto. Ci vuole rispetto, non so da quanti anni il Milan non è in corsa per vincere due titoli".