Il Giornale: "Un ko che fa squadra: il Milan è senza paure e con sedici punti in più"

"Un ko che fa squadra: il Milan è senza paure e con sedici punti in più": titola così stamattina Il Giornale che spiega che, dopo la sconfitta contro la Juventus, Pioli vuole guardare il bicchiere mezzo pieno e guarda al futuro con ottimismo. Nonostante le tante assenze importanti, i rossoneri se la sono giocata alla grande anche contro la squadra che ha vinto gli ultimi nove scudetti. Il Diavolo, che ha mantenuto il primo posto in classifica, ha ben 16 punti in più rispetto ad un anno fa.