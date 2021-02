Il Giornale: "Una cattiva Stella sul Milan: pareggio beffa a Belgrado"

"Una cattiva Stella sul Milan: pareggio beffa a Belgrado": apre così questa mattina Il Giornale le sue pagine sportive. Sembrava fatta per i rossoneri che invece si sono fatti rimontare al 93' nonostante l'uomo in meno della Stella Rossa. La notizia peggiore della serata per Pioli è però il nuovo infortunio muscolare di Bennacer che non ci sarà quindi domenica nel derby contro l'Inter.