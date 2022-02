Il Giorno - Milan, Pioli pronto a giocarsi la carta Kessie contro l'Udinese

© foto di DANIELE MASCOLO

A far tornare il sorriso a tutto l'ambiente rossonero sono i dati statistici di Franck Kessie contro l'Udinese: è lui l'ultimo giocatore ad aver fatto gol ai friulani a San Siro ed è sempre stato lui ad aver segnato in entrambe le sfide della scorsa stagione. I rossoneri sperano che il rientro dell'ivoriano possa essere da sprono per ritrovare solidità. Lo riporta Il Giorno.