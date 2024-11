Il Giorno: "San Siro, per il nuovo stadio Inter e Milan dovranno versare 60 milioni al quartiere"

vedi letture

In merito alla questione del nuovo stadio di Milano, Il Giorno titola così: "San Siro, per il nuovo stadio Inter e Milan dovranno versare 60 milioni al quartiere". L'Agenzia delle Entrate ha redatto un documento per determinare il valore di San Siro e delle aree limitrofe dove i due club vorrebbero costruire un nuovo impianto. Il valore complessivo è di 196.988.465 euro, così suddiviso: 124.005.204 euro come valore complessivo dell’area Ambito Gfu San Siro e 72.983.260 euro come valore dello stadio nello stato di fatto.

Il quotidiano poi aggiunge: "La relazione dell’Agenzia delle Entrate contiene anche il calcolo esatto degli oneri di urbanizzazione che Milan e Inter dovranno versare al Comune se l’operazione San Siro andrà in porto, fondi che Sala ha già consigliato al Consiglio comunale di destinare alla riqualificazione del quartiere San Siro. Gli oneri di urbanizzazione valgono 59.549.030 euro. Una cifra così composta: 20.942.373 euro come oneri di urbanizzazione primaria; 16.517.928 euro come oneri di urbanizzazione secondaria; 22.088.729 euro come contributo concessorio sul costo di costruzione/trasformazione".