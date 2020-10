Il Governo chiarisce: ok allenamenti individuali all'aperto. La precisazione sulle scuole calcio

Allenamenti all'aperto sì, sia individuali sia per gli sport di squadra e di contatto, anche nel settore dilettantistico. E’ il chiarimento del Governo dopo che la circolare del Viminale aveva indicato come sospesi gli allenamenti degli sport di contatto, lasciando però varie interpretazioni al testo.

La precisazione sulle scuole calcio - Per quanto riguarda le scuole calcio, nella faq numero 10 si precisa che "l'attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella faq numero 9, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria".

Stop sport al chiuso - La faq numero 24 spiega che "le sospensioni - si legge - sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all'aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.