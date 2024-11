Il Governo promuove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ‘NON SEI SOLA!’

vedi letture

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi promuovono la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522, risponderanno operatrici specializzate, che ti daranno aiuto e sostegno. Il numero verde di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, le operatrici rispondono in 11 lingue e garantiscono l’assoluto anonimato. 1522, NON SEI SOLA!.