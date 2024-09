Il Lecce si lamenta, Marelli chiarisce: "Quello di Dorgu è il classico fallo negligente"

vedi letture

Sia Luca Gotti che Baschirotto si sono lamentati, a DAZN, per il fallo su cui nasce la punizione dell’uno a zero Milan. Luca Marelli, commentatore arbitrale su DAZN, parla così dell’episodio, dando ragione alla decisione del direttore di gara.

“Fallo fischiato a Dorgu su Leao. Classico fallo negligente: non c’è volontarietà ma semplicemente Dorgu non è riuscito a togliersi in tempo portando giù anche Leao: calcio di punizione diretto come da regolamento. La gamba di Dorgu è sulla traiettoria di Leao: non c’è una chiara volontarietà, ma è negligenza, che comporta calcio di punizione diretto senza provvedimento disciplinare. Per me è un fallo che c’è”.