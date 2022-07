Il libro di Giroud "Crederci sempre" è già in testa alle classifiche dei libri del momento

Presentato ieri nella conferenza stampa di Casa Milan, il libro di Olivier Giroud dal titolo "Crederci sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino" (foto copertina Daniele Mascolo), è già in testa alle classifiche di Amazon. Il testo del bomber francese, autobiografico, è infatti al primo posto della categoria "prodotti del momento" del celebre sito di vendite online.