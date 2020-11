Il Lille mai battuto: due pareggi e due sconfitte contro i francesi

Il Lille si accredita come una delle poche "bestie nere" europee del Milan. La formazione francese, infatti, non ha mai perso contro i rossoneri. L'1-1 del Pierre Mauroy è stato tutt'altro risultato rispetto all'andata, ma il Diavolo è ancora a secco di successi nei match coi transalpini. Un pareggio e una sconfitta nel 2006 (0-0 in Francia e 0-2 a San Siro), a cui si aggiungono lo 0-3 di tre settimane fa e il pari firmato da Castillejo e Bamba.