Il Los Angeles ufficializza Chanot: il cappellino era per lui?

vedi letture

Nella mattinata italiana di ieri il Los Angeles FC aveva pubblicato sul proprio pofilo Instagram un reel in cui si vedeva un cappellino brandizzato del club che veniva impacchettato e pronto per essere spedito per una consegna internazionale. Il tutto accompagnato da un "Bonne nuit", buonanotte in francese. Tutti avevano pensato a un messaggio criptico per annunciare l'arrivo di Olivier Giroud su cui proprio ieri sono arrivate conferme di un accordo con i californiani per la prossima stagione. Eppure non è stato dato seguito con comunicazioni ufficiali dopo le voci e gli "indizi" social.

Anzi, la squadra americana ha ufficializzato un altro calciatore di lingua francese. Si tratta di Maxime Chanot, difensore francese ma con passaporto lussemburghese, che arriva dall'Ajaccio (Ligue 2) e con un passato in MLS nella squadra di New York FC. Nei post di presentazione, però, non c'è nessun riferimento al cappellino del reel di ieri mattina.