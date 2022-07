Il Manchester United acquista Lisandro Martinez dall'Ajax per 67 milioni

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sessantasette milioni di euro per un difensore. Prosegue a suon di affari milionari la campagna acquisti del Manchester United, e sempre sulla falsariga della costituzione del gruppo preferito dal tecnico olandese Ten Hag. Dopo l'accordo con il Barca per Frankie De Jong, ex Ajax il cui sbarco all'Old Trafford è per ora bloccato solo da questioni di arretrati tra l'olandese e il club catalano, un altro giocatore dei 'lancieri' sbarca in Premier Legue. E' lisandro Martinez, difensore argentino che lo United pagherà 67 milioni di euro all'Ajax. Il 24enne difensore centrale firmerà un contratto di cinque anni. L'accordo e' stato raggiunto su una base di 49 milioni di sterline, cui vanno aggiunti 8.5 di bonus piu' 2.2 in diritto di formazione: ora pero' Martinez, oltre alle visite mediche, dovra' passare al vaglio dell'ufficio visti di Londra. Martinez era stato acquistato solo tre stagioni fa dagli argentini del Defensa y Justicia per 6,3 milioni di sterline. Nazionale argentino, in procinto di participare al Mondiale, si unisce a Malacia, acquistato dal Feyenoord, e ad Eriksen, arrivato a parametro zero. Martinez ha giocato sotto la guida del nuovo allenatore dello United Erik ten Hag all'Ajax e ha vinto il titolo di Eredivisie con il club nel 2021 e 2022, così come la Coppa d'Olanda nel 2021. (ANSA).