Il Manchester Utd stecca alla prima di Ten Hag e piovono fischi: 1-2 col Brighton

È amara, anzi amarissima, la prima ufficiale del Manchester United di Erik Ten Hag, che perde in casa contro il Brighton 2-1 e inizia nel peggiore dei modi la sua Premier League. Dopo un primo tempo disastroso, che ha visto i Seagulls avanti grazie alla doppietta di Pascal Gross, Ten Hag sceglie di cambiare le carte nella ripresa, mettendo in campo al minuto 53' Cristiano Ronaldo. L'ingresso del portoghese aumenta la pericolosità dei Red Devils, che grazie ad un'autorete di Mac Allister rientrano in partita. Il 2-1 però non basta e nonostante un forcing finale, i Red Devils non riescono più a segnare, uscendo tra i fischi e sconfitti da Old Trafford.