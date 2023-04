Il Maradona in silenzio contro il Milan, Spalletti: "Assenza grave quanto quella di Osimhen"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti parla anche dello sciopero del tifo azzurro: "Quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con tutte le componenti vicine alla squadra. Anche il pubblico è stato importante, quando una di queste viene a mancare se non riusciamo a dare tutti di più, siamo penalizzati. Io apprezzo i sacrifici che vengono fatti per comprare i biglietti, capisco sia difficile, ma in questa contrapposizione chi ci rimette è la squadra, si va contro la squadra che non può avere quel pezzetto di contributo da quella parte.

Le due curve in silenzio sono importanti quasi quanto la mancanza di Osimhen, ci penalizza quasi allo stesso modo, per me non è giusto, poi non entro nel merito perché faccio un altro lavoro. Ma sicuramente non si penalizza la squadra, ringraziando sempre per i soldi spesi perché i biglietti ovviamente costano".