Il Marocco piega il Brasile, il ct Regragui: "È un'epoca d'oro per il nostro calcio"

Il Marocco continua a volare. Dopo l'ottimo Mondiale disputato, chiuso al quarto posto, i Leoni dell'Atlante si sono imposti 2-1 in amichevole contro il Brasile. Al termine della gara ha parlato il commissario tecnico marocchino Walid Regragui: "Dobbiamo continuare a lavorare restando umili e mantenendo i piedi per terra. Noi favoriti per la vittoria della Coppa d'Africa 2024? Sì, come lo sono altre squadre. Conosciamo la competizione, è molto difficile ma ci proveremo perché stiamo vivendo l'epoca d'oro del calcio marocchino".