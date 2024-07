Il match winner di City-Milan Nasti è destinato ad un nuovo prestito in Serie B

Nella partita amichevole contro il Manchester City, la prima che il Milan ha giocato negli Stati Uniti tra sabato e domenica notte allo Yankee Stadium, i mattatori per i rossoneri sono stati due protagonisti insospettabili: i giovani attaccanti Lorenzo Colombo e Marco Nasti, rispettivamente classe 2002 e 2003. Il primo ha segnato una doppietta, il secondo invece si è tolto la soddisfazione di mettere a segno la rete del definitivo 3-2.

Entrambi però, come viene ricordato oggi da Tuttosport, sono sul piede di partenza. Lorenzo Colombo è già di ritorno verso l'Italia e si unirà all'Empoli in prestito con diritto di riscatto: le ultime due stagioni le ha giocate, sempre a titolo temporaneo, con le maglie di Lecce e Monza. Marco Nasti invece è reduce da due buoni anni in Serie B, tra Cosenza e Bari: il classe 2003 cerca ancora una sistemazione a titolo temporaneo per questa stagione e nelle prossime settimane si risolverà anche questa situazione.

