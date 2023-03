Il Mattino - Biglietti falsi per Milan-Napoli: a Napoli "c’è chi ha giocato sull’entusiasmo di qualche ingenuo tifoso"

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Il Mattino, noto quotidiano con sede a Napoli, è allarme per i biglietti falsi erogati per il match di San Siro contro il Milan: "a Napoli - si legge - c’è chi ha giocato sull’entusiasmo di qualche ingenuo tifoso e ha modificato il pdf originale di un biglietto realmente emesso, cambiando nome, posto e fila. In pratica a guardarli distrattamente i biglietti originali e quelli falsi sono molto simili (variano per grandezza delle grafiche e delle scritte, ndr). Chi ci è cascato ha dovuto sborsare 250 euro per settori che in realtà costano cento euro in meno".